Baigurako Libertimendua Mendionde Mendionde Catégories d’Évènement: Mendionde

Pyrénées-Atlantiques

Baigurako Libertimendua, 12 février 2023, Mendionde Mendionde. Baigurako Libertimendua Place du village Mendionde Pyrenees-Atlantiques

2023-02-12 – 2023-02-12 Mendionde

Pyrenees-Atlantiques Mendionde 20 20 EUR 10h30 Libertimendua sur la place du village.

Repas sur réservation. 10h30 Libertimendua sur la place du village.

Repas sur réservation. +33 6 30 48 40 40 @eke

Mendionde

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Mendionde, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mendionde Adresse Place du village Mendionde Pyrenees-Atlantiques Ville Mendionde Mendionde lieuville Mendionde Departement Pyrenees-Atlantiques

Mendionde Mendionde Mendionde Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mendionde mendionde/

Baigurako Libertimendua 2023-02-12 was last modified: by Baigurako Libertimendua Mendionde 12 février 2023 Mendionde Mendionde, Pyrénées-Atlantiques Place du village Mendionde Pyrenees-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Mendionde Mendionde Pyrenees-Atlantiques