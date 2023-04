Randonnée pédestre Salle des Sports Baigts-de-Béarn Catégories d’Évènement: Baigts-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Randonnée pédestre Salle des Sports, 1 mai 2023, Baigts-de-Béarn. Inscriptions.

9h : 2 circuits de 6 et 11 km avec ravitaillements..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . EUR.

Salle des Sports

Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Registration.

9am: 2 circuits of 6 and 11 km with refreshments. Inscripciones.

9h: 2 circuitos de 6 y 11 km con avituallamiento. Anmeldung.

9 Uhr: 2 Rundkurse von 6 und 11 km mit Verpflegungsstationen. Mise à jour le 2023-03-27 par OT Coeur de Béarn

