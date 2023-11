Le sommeil à Baignes BAIGNES BAIGNES, 14 décembre 2023, BAIGNES.

Le sommeil à Baignes Jeudi 14 décembre, 20h00 BAIGNES

Le sommeil permet à notre corps de récupérer aussi bien physiquement que mentalement. Il est donc important de bien dormir.

C’est pourquoi les délégués de la Mutualité Sociale Agricole du centre de la Haute-Saône, conscients de l’importance de bien dormir, organisent une réunion d’information sur le sommeil (des adultes et des séniors).

Un psychologue du centre sommeil Ellipse de Besançon animera une conférence, gratuite et ouverte à tous :

Jeudi 14 décembre 2023 de 20h à 22h à la Mairie de BAIGNES (6 grande rue).

Il expliquera, entre autre, le fonctionnement et les troubles du sommeil, les enjeux pour la santé et donnera des conseils et astuces pour bien dormir …

Inscriptions conseillées auprès de Séverine RACLOT, animatrice MSA au 03.84.96.31.26 ou par mail raclot.severine@franchecomte.msa.fr

BAIGNES MAIRIE 6 grande rue BAIGNES 70000 Haute Saône franche comté [{« link »: « mailto:raclot.severine@franchecomte.msa.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

