2022-06-09 – 2022-06-09 11 EUR 11 13 Et si celui-ci était une impasse, un coup du destin qui pousse un homme et une femme dans leurs derniers retranchements. Deux êtres au bord de leur passion se livrent un duel verbal dans ce polar sentimental qui nous dévoile peu à peu ses pistes. Des répliques acérées, des coups de gueule, des cris du cœur, des joutes humoristiques … Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous, dit-on ….

Comédie. Tout public à partir de 12 ans. Par la compagnie Horizon Scènes.

Comédie. Tout public à partir de 12 ans. Par la compagnie Horizon Scènes.

Durée – 75 mn.

