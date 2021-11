Graulhet Médiathèque de Graulhet Graulhet, Tarn Baignades interdites Médiathèque de Graulhet Graulhet Catégories d’évènement: Graulhet

**Théâtre tragi-comique où un homme et une femme réalisent qu’ils sont amoureux de la même personne.** Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous, dit-on…. Et si celui-ci était une impasse, un coup du destin qui pousse un homme et une femme dans leurs derniers retranchements. Des répliques acérées, des coups de gueule, des cris du cœur… Baignades Interdites vous propose une rencontre funambule sur la ligne de flottaison. Un moment de vie où se mêle et s’emmêle la tolérance, l’oubli, l’amour et l’humour. Cette pièce a obtenu le Prix du coup de cœur du jury pour son écriture, le prix de la meilleure interprétation masculine, ainsi que le prix d’encouragements féminin​ lors du Festival des Eclusiales 2016. Théâtre tragi-comique où un homme et une femme réalisent qu’ils sont amoureux de la même personne Médiathèque de Graulhet 16 rue de la Mégisserie 81300 Graulhet Graulhet Tarn

