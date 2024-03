Baignade surveillée à l’Etang de la Vallée Etang de la Vallée Combreux, samedi 6 juillet 2024.

Début : 2024-07-06T12:00:00+02:00 – 2024-07-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-01T12:00:00+02:00 – 2024-09-01T19:00:00+02:00

Baignade autorisée et surveillée du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2024, tous les jours de 12h à 19h.

Baignade autorisée et surveillée du samedi 6 juillet 2024 au dimanche 1er septembre 2024 inclus de 12h à 19h.

Sanitaires ouverts en journée :

-les week-ends et jours fériés en avril (à partir du week-end de Pâques, samedi 30/03), mai, juin, septembre et octobre

-tous les jours pendant les congés scolaires de la zone B au printemps et à la Toussaint

-tous les jours en juillet/août.

Etang de la Vallée Combreux Combreux 02 38 58 44 79

