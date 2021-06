Saint-Nicolas-de-la-Grave Base de Plein Air et de Loisirs Saint-Nicolas-de-la-Grave, Tarn-et-Garonne Baignade & Nature en Tarn & Garonne Base de Plein Air et de Loisirs Saint-Nicolas-de-la-Grave Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-de-la-Grave

Tarn-et-Garonne

Baignade & Nature en Tarn & Garonne Base de Plein Air et de Loisirs, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Nicolas-de-la-Grave. Baignade & Nature en Tarn & Garonne

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Base de Plein Air et de Loisirs

Viens passer tes premières vacances au plus proche de la nature! —————————————————————- A travers ce séjour, nous te proposons la découverte de la faune et de la flore. Ce séjour va te permettre d’apprécier toute la richesse que nous offre la nature. Avec tes amis, tu apprendras à faire du land art grâce à l’ensemble des fleurs, feuilles, branches, cailloux…que tu croiseras sur ton chemin. Au cours de ton séjour, des intervenants spécialisés dans l’environnement et la nature, t’apprendrons à pêcher, à observer les insectes aquatiques et écouter les oiseaux. Ce séjour te fera découvrir et devenir amoureux de la nature ! Des sorties quotidiennes à la piscine te permettront de profiter au maximum de l’été et de l’eau. En dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation te proposera également : jeux de plein air, balades autour du lac sur des chemins balisés sans oublier des temps de repos dont tu as besoin.

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base de Plein Air et de Loisirs 23 Avenue du Plan d’Eau, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T07:00:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-27T07:00:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T07:00:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T07:00:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T07:00:00 2021-07-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-de-la-Grave, Tarn-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Base de Plein Air et de Loisirs Adresse 23 Avenue du Plan d'Eau, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Ville Saint-Nicolas-de-la-Grave lieuville Base de Plein Air et de Loisirs Saint-Nicolas-de-la-Grave