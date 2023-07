Cet évènement est passé Baignade Louis Lumière Gymnase Louis Lumière Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Dès le 8 juillet, six baignades ouvriront gratuitement dans différents lieux de la capitale. Outre des espaces de baignade sécurisés, des animations sportives et ludiques sont aussi proposées. Découvrez les activités proposées : Aquagym tous les midis de 12h30 à 13h30

Sports collectifs en dehors du bassin les dimanches de 10h à 11h30 et de 14h à 20 tous les jours de 10h à 12h

Baby handball (3-7), handball à 4 (8-18 ans) handfit pour tous de 10h à 13h du lundi au vendredi

Gym douce / remise en forme pour les seniors de 10h30 à 13h les lundis, mercredis et vendredis

Beach volley le samedi et le dimanche de 12h30 à 14h30 et du lundi au vendredi de 18h à 20h

Tournoi de foot le samedi de 16h30 à 18h

Zumba / tournoi de pétanque le dimanche de 16h30 à 18h

Concours de tir à l’arc les lundi jeudi et samedi de 19h à 20h Gymnase Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 Paris Contact :

