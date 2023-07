Baignade Léo Lagrange Gymnase Léo Lagrange Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Dès le 8 juillet, six baignades ouvriront gratuitement dans différents lieux de la capitale. Outre des espaces de baignade sécurisés, des animations sportives et ludiques sont aussi proposées. Découvrez la baignade Léo Lagrange.

Découvrez les activités proposées :

Baignade, activités terrestres trampoline, tennis de table et

badminton, distribution de rafraichissements glacés et amuse-bouche

salé, blind test et musique !

Gymnase Léo Lagrange 68 bd Poniatowski 75012 Paris

Contact :

Gérard Sanz/Ville de Paris