Baignade La Villette Quai de la Loire Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Dès le 8 juillet, six baignades ouvriront gratuitement dans différents lieux de la capitale. Découvrez la baignade de la Villette.

Fermeture

La baignade du bassin de la Villette ne sera pas ouverte dimanche 9 juillet en raison de la qualité de l’eau.

La baignade du bassin de la Villette est ouverte à toutes et tous, tous les jours, gratuitement et de manière sécurisée : des maîtres-nageurs surveillent les baigneurs, petits et grands. La qualité de l’eau de baignade est constamment contrôlée, tous les jours.

La zone de baignade est limitée à 500 personnes par jour pour assurer une qualité d’eau optimale.

Cette baignade publique en milieu naturel est organisée sur une structure flottante de 16 mètres de large sur 100 mètres de long et partagée en trois aires distinctes : deux pataugeoires (bassins ludiques) pour les enfants (sous le contrôle d’un adulte accompagnant) dont la profondeur maximale s’élève à 40 cm ; un petit bassin d’une profondeur maximale de 1,20 m ; un grand bassin réservé aux nageurs confirmés d’une profondeur de 2 mètres.

Outre des espaces de baignades sécurisés, des animations sportives et ludiques sont aussi proposées :

Trampoline (enfant de 6 à 14 ans)

Baby-foot et pétanque (tous public) avec des moments de challenge récompensées par des goodies selon le public

Tir au panier Basketball (initiation et challenge) – tous public

Quai de la Loire Quai de la Loire 75019 Paris

Contact :

Gérard Sanz/Ville de Paris