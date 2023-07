Cet évènement est passé Baignade Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Baignade Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Dès le 8 juillet, six baignades ouvriront gratuitement dans différents lieux de la capitale. Outre des espaces de baignade sécurisés, des animations sportives et ludiques sont aussi proposées. La Ville de Paris et la Mairie du 14e arrondissement vous accueillent cet été dans le centre sportif Jules Noël pour profiter d’un bassin extérieur éphémère, d’activités sportives et d’une ginguette. Les activités : Lundi, mercredi, vendredi :Aquagym : 12h30-13h15

Baignade libre : 13h15-14h30, 15h-17h, 17h30-19h30

Mardi, jeudi :Baignade libre : 12h30-14h30, 15h-17h, 17h30-19h30 Samedi et dimanche : Aquagym : 10h-11h30

Baignade libre : 11h-12h, 12h30-14h30, 15h-17h, 17h30-19h30 Et de nombreuses animations en fonction des jours : cinéma, jeux vidéos, … tout le long de l’été. > Le programme détaillé sur le site de la Mairie d’arrondissement dans sa programmation « Aimer l’été ». Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris Contact :

