Melle

Baignade et jeux en famille Melle, 20 août 2021, Melle. Baignade et jeux en famille 2021-08-20 10:30:00 – 2021-08-20 12:00:00 Piscine Aqua Melle Allée du Pinier

05 49 27 01 91 aquamelle@melloisenpoitou.fr +33 5 49 27 01 91 Baignade et jeux en famille Vendredi 20 août à la piscine Aqua’Melle à Melle de 10h30 à 12h Permettre aux parents et enfants de passer un bon moment en famille, dans un environnement adapté. 7€ par personne

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Piscine Aqua Melle Allée du Pinier Ville Melle lieuville 46.22836#-0.13383