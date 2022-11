Baignade d’hiver 2022 à Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère La traditionnelle baignade d’hiver revient cette année sur la plage du Kelenn, pour son 11ème anniversaire !

Cette édition est organisée par l’association « Airs de fête » Carantec. Un chocolat chaud ou un vin chaud sera offert aux baigneurs. Les affiches de l’évènement seront disponibles à la vente sur place lors de l’évènement et au sein de l’Office de tourisme de Carantec, au profit de la SNSM de Roscoff – Île de Batz. Carantec

