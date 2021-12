Carantec Carantec Carantec, Finistère Baignade d’hiver 2021 à Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Baignade d’hiver 2021 à Carantec Carantec, 28 décembre 2021, Carantec. Baignade d’hiver 2021 à Carantec Carantec

2021-12-28 15:00:00 – 2021-12-28

Carantec Finistère Carantec La traditionnelle baignade d’hiver revient cette année sur la plage du Kelenn, pour son 10ème anniversaire ! Cette édition est organisée par l’association « Airs de fête » Carantec. Un chocolat chaud ou un vin chaud sera offert aux baigneurs. Les affiches de l’évènement sont disponibles à la vente au sein de l’Office de tourisme de Carantec, au profit de la SNSM de Roscoff – Île de Batz. +33 2 98 67 00 43 La traditionnelle baignade d’hiver revient cette année sur la plage du Kelenn, pour son 10ème anniversaire ! Cette édition est organisée par l’association « Airs de fête » Carantec. Un chocolat chaud ou un vin chaud sera offert aux baigneurs. Les affiches de l’évènement sont disponibles à la vente au sein de l’Office de tourisme de Carantec, au profit de la SNSM de Roscoff – Île de Batz. Carantec

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OT BAIE DE MORLAIX

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Ville Carantec lieuville Carantec