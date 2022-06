Baignade dans le Canal St-Martin Espace Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

Baignade dans le Canal St-Martin Espace Jemmapes, 23 juin 2022, Paris. Le jeudi 23 juin 2022

En collaboration avec l’association « Open Swim Stars », participez à la réappropriation du canal Saint-Martin par les habitants en aidant aux bon déroulement de baignades surveillées dans le canal. A l’occasion de l’édition 2021 de l’opération Ménage ton Canal, une ligne de nage avait été ouverte dans le canal Saint-Martin le dimanche 19 juin 2021. Le projet est reconduit en 2022. Nous souhaitons reconduire et étendre cette opération afin de permettre aux familles ne partant pas en vacances de pouvoir faire des activités lors de la période estivale. Cet événement permet aux habitant.e.s de se rapproprier le Canal st Martin. Venez participer en tant que Volontaire au bon déroulement de cet événement. Espace Jemmapes 116 quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://formulaires.paris.fr/formulaires/1426?deco=brand

Espace Jemmapes 116 quai de Jemmapes 75010 Paris

