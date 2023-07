Cet évènement est passé Baignade canal Saint-Martin Gymnase Jemmapes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Baignade canal Saint-Martin Gymnase Jemmapes Paris, 9 juillet 2023, Paris. Du dimanche 09 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 :

dimanche

de 12h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Tous les dimanches du 9 juillet au 20 août, baignez-vous dans le canal Saint-Martin ! Fermeture La baignade du canal Saint-Martin ne sera pas ouverte dimanche 9 juillet en raison de la qualité de l’eau. La Ville de Paris et la Mairie du 10e arrondissement vous proposent une baignade en eau vive dans le canal saint-Martin tous les dimanches entre le 9 juillet le 20 août prochain entre 12h et 16h.

Cette baignade comprend : une zone de baignade surveillée délimitée d’environ 100m de long avec un ponton accessible depuis le 116 Quai de Jemmapes ;

un solarium avec des transats ;

l’accès aux vestiaires du centre sportif Jemmapes pour se changer et prendre une douche si nécessaire (attention pas de casier ou de consigne) La qualité de l’eau est contrôlée en amont de l’ouverture de la Baignade et cette dernière peut être fermée en cas de mauvaise qualité de l’eau ou en cas d’orage. Gymnase Jemmapes 116 quai de Jemmapes 75010 Paris Contact :

