Coupe de France 2023 de Va’a longue distance Baie des Sablettes La Seyne-sur-Mer, 2 juillet 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

Découvrez un magnifique spectacle gratuit de kayaks et de pirogues polynésiennes aux Sablettes et venez encourager l’équipe de La Seyne sur Mer..

2023-07-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-02 14:00:00. .

Baie des Sablettes

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover a magnificent free show of Polynesian kayaks and pirogues at Les Sablettes and come and cheer on the La Seyne sur Mer team.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme Provence Méditerranée