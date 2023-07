Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz Baie de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz, 8 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Depuis plus de 26 ans, Saint-Jean-de-Luz accueille les ambassadeurs des armées pour un spectacle époustouflant au-dessus de la baie de Saint-Jean-de-Luz.

Au programme à partir de 15h : démonstrations aériennes de l’équipe de Voltige, des Parachutistes de l’Armée de l’Air et de l’Espace, et des parachutistes du 1er RPIMa de Bayonne. Simulation de sauvetage en mer par l’Hélicoptère de la Gendarmerie Aérienne et les équipes de la SNSM locale, de l’Hélicoptère EC120 Colibri, de l’A400M et de la Patrouille de France qui viendra clôturer la saison de son 70e anniversaire !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. EUR.

Baie de Saint Jean de Luz

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For over 26 years, Saint-Jean-de-Luz has welcomed the ambassadors of the armed forces for a breathtaking show over the bay of Saint-Jean-de-Luz.

On the program from 3pm: aerial demonstrations by the Voltige team, the Air Force and Space Paratroopers, and paratroopers from Bayonne’s 1er RPIMa. Sea rescue simulation by the Gendarmerie Aérienne helicopter and teams from the local SNSM, the EC120 Colibri helicopter, the A400M and the Patrouille de France, which will close the 70th anniversary season!

Desde hace más de 26 años, San Juan de Luz recibe a los embajadores de las fuerzas armadas para un espectáculo sobrecogedor sobre la bahía de San Juan de Luz.

En el programa, a partir de las 15:00 horas: demostraciones aéreas del equipo acrobático, paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio y paracaidistas del 1er RPIMa de Bayona. Simulacro de salvamento marítimo por el helicóptero de la Gendarmería Aérea y los equipos de la SNSM local, el helicóptero EC120 Colibri, el A400M y la Patrouille de France, que clausurará la temporada del 70 aniversario

Seit mehr als 26 Jahren empfängt Saint-Jean-de-Luz die Botschafter der Armeen zu einem atemberaubenden Spektakel über der Bucht von Saint-Jean-de-Luz.

Auf dem Programm stehen ab 15 Uhr: Flugvorführungen des Voltige-Teams, der Fallschirmjäger der Luft- und Raumfahrtarmee und der Fallschirmjäger des 1. RPIMa aus Bayonne. Simulation einer Seenotrettung durch den Hubschrauber der Gendarmerie Aérienne und die Teams der örtlichen SNSM, des Hubschraubers EC120 Colibri, des A400M und der Patrouille de France, die die Saison anlässlich ihres 70-jährigen Jubiläums abschließen wird!

