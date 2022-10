Randonnée écriture Baie de Pen-Bé 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Randonnée écriture Samedi 15 octobre, 09h30 Baie de Pen-Bé 44410 Asserac

Marcher, écrire en pleine nature, pour découvrir, rencontrer, partager tout en prenant le temps. Prévoir son pique-nique, un cahier, un crayon. Circuit de 10 à 12 kilomètres. Baie de Pen-Bé 44410 Asserac Baie de Pen-Bé 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire Marcher, écrire en pleine nature, pour découvrir, rencontrer, partager tout en prenant le temps.

2022-10-15T09:30:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00

