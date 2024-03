Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers la Fileuse Loos, vendredi 22 mars 2024.

Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers Des musiciens exceptionnels au style unique avec des percussions au cœur des arrangements, ce blues rootsy est épicé d’une ambiance afro-blues irrésistible ! 22 mars et 5 avril la Fileuse 14/10/8

Début : 2024-03-22T12:30:00+01:00 – 2024-03-22T13:00:00+01:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Des musiciens exceptionnels au style unique avec des percussions au cœur des arrangements, ce blues rootsy est épicé d’une ambiance afro-blues irrésistible !

Trois ans après le succès international de son album Salone en 2020, Bai Kamara Jr est de retour avec Traveling Medicine Man. Un nouvel opus saupoudré de compositions afro-blues et délivré dans son style si singulier. Parution chez Mig Music / UVM.

Pour la réalisation de cet album, Bai Kamara Jr a fait venir en studio son groupe, The Voodoo Sniffers ; ces musiciens exceptionnels ont contribué au style unique et en constante évolution de Bai.

« Traveling Medicine Man est la suite de mon voyage introspectif à travers mes racines et ma quête perpétuelle pour faire coexister en moi mes deux foyers, l’Afrique et l’Europe. Le titre m’a été inspiré par mon grand-père maternel, Tinka Tanner Kargbo, né en 1901 dans la province du Nord de la Sierra Leone. Il a été éduqué par des missionnaires protestants et a ensuite voyagé avec eux à travers le pays pour apporter des soins médicaux aux villageois et aux citadins. J’ai eu la chance de passer un peu de temps avec mon grand-père lorsque j’étais encore enfant, et l’une des choses qui me fascinait le plus chez lui était sa capacité à concilier ses croyances chrétiennes avec ses croyances et coutumes africaines traditionnelles. » Bai Kamara Jr

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France

