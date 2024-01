Soirée raclette à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran, vendredi 19 janvier 2024.

Bahus-Soubiran Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19

Cette année ça repart de plus belle avec une soirée raclette le vendredi 19 janvier à 19h en collaboration avec Fromages & Horizons

Laure notre maître crémière, fera couler la raclette à flot

Fromage à volonté, assiette de charcuterie Maison Gauthier et pomme de terre locale

Pensez à réserver avant le 16 janvier au 0671392404.

34 places maximum !

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



