Soirée tartiflette Bahus-Soubiran, 10 novembre 2023, Bahus-Soubiran.

Bahus-Soubiran,Landes

Soirée tartiflette organisée par le comité des fêtes de Bahus-Soubiran le 10 novembre à 20h

Au menu : tourin, tartiflette et dessert

10€

06 26 91 59 43 ou 05 58 52 86 24.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 23:30:00. .

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tartiflette evening organized by the Bahus-Soubiran Comité des fêtes on November 10th at 8pm

Menu: tourin, tartiflette and dessert

10?

06 26 91 59 43 or 05 58 52 86 24

Velada de tartiflette organizada por la comisión de fiestas de Bahus-Soubiran el 10 de noviembre a las 20.00 h

Menú: pastel de carne, tartiflette y postre

10?

06 26 91 59 43 o 05 58 52 86 24

Tartiflette-Abend, organisiert vom Festkomitee von Bahus-Soubiran am 10. November um 20 Uhr

Auf dem Menü stehen Turin, Tartiflette und Dessert

10?

06 26 91 59 43 oder 05 58 52 86 24

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Aire sur l’Adour