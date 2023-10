Soirée Pastouros 80’s party à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran, 4 novembre 2023, Bahus-Soubiran.

Bahus-Soubiran,Landes

Lous Pastouros organise une soirée 80 le samedi 4 novembre avec repas à 13€ Moules/frites, pastis landais, café et vin. Menu enfant 9€ chipolatas/frites, pastis landais

Réservation au 07 80 44 28 19 ou 06 70 57 64 02.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lous Pastouros is organizing an 80s party on Saturday, November 4, with a meal at 13? Moules/frites, pastis landais, coffee and wine. Children’s menu 9? chipolatas/frites, pastis landais

Bookings on 07 80 44 28 19 or 06 70 57 64 02

Lous Pastouros organiza una velada ochentera el sábado 4 de noviembre con una comida a 13? Mejillones y patatas fritas, pastis landais, café y vino. Menú infantil 9? chipolatas/frites, pastis landais

Reservas en el 07 80 44 28 19 o en el 06 70 57 64 02

Lous Pastouros organisiert am Samstag, den 4. November, einen 80er-Abend mit Essen um 13? Miesmuscheln/Pommes frites, Pastis landais, Kaffee und Wein. Kindermenü 9? Chipolatas/Pommes frites, Pastis landais

Reservierung unter 07 80 44 28 19 oder 06 70 57 64 02

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Aire sur l’Adour