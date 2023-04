Fêtes de Bahus-Soubiran, 7 avril 2023, Bahus-Soubiran.

– Vendredi à 21h soirée irlandaise avec food trucks.

– Samedi 15h30 tournoi de pétanque, 21h beefsteack traditionnel avec los pastouros menu à 16€ sur inscription, soirée animée sous chapiteau

– Dimanche 10h30 messe en musique avec los pastouros, 11h330 cérémonie monuments aux morts, 12h apéritif concert, 16h30 course landaise de compétition entrée générale 14€ (si pluie repli arènes couvertes de Saint Loubouer), 21h repas coursayres à 10€ et soirée animée

– Lundi l’ACCA vous propose 8h casse croûte au bord du bahus, 9h concours de pêche 10€, 9h randonnée pédestre avec l’ASCB, 11h pesée et remise des lots du concours de pêche, 11h30 chasse aux oeufs pour les enfants, 12h apéritif de clôture suivi d’un repas à 12€.

2023-04-07 à ; fin : 2023-04-10 . .

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



– Friday at 21h Irish evening with food trucks.

– Saturday 3:30 p.m. petanque tournament, 9 p.m. traditional beefsteak with los pastouros menu at 16? on registration, animated evening under the big top

– Sunday 10:30 am mass with music and los pastouros, 11:30 am war memorial ceremony, 12:00 am aperitif concert, 4:30 pm competitive landaise race general entry 14? (if it rains, covered arena of Saint Loubouer), 9 pm coursayres meal at 10? and animated evening

– Monday the ACCA proposes 8 am snack on the edge of the bahus, 9 am fishing contest 10?, 9 am walking with the ASCB, 11 am weighing and giving of the prizes of the fishing contest, 11:30 am egg hunt for the children, 12 am closing aperitif followed by a meal at 12?

– Viernes a las 21h noche irlandesa con food trucks.

– Sábado 15h30 torneo de petanca, 21h00 bistec tradicional con los pastouros menú a 16? en la inscripción, velada animada bajo la carpa

– Domingo 10.30h misa con música y los pastouros, 11.30h ceremonia en memoria de la guerra, 12h concierto aperitivo, 16.30h carrera competitiva de las Landas entrada general 14? (si llueve volver a la arena cubierta de Saint Loubouer), 21h comida de coursayres a 10? y animación nocturna

– El lunes, la ACCA propone a las 8h un tentempié a orillas del río Bahus, a las 9h un concurso de pesca a 10h, a las 9h un paseo con la ASCB, a las 11h pesaje y entrega de premios del concurso de pesca, a las 11h30 búsqueda del huevo para los niños, a las 12h aperitivo de clausura seguido de una comida a las 12h

– Freitag um 21 Uhr Irischer Abend mit Foodtrucks.

– Samstag 15.30 Uhr Boule-Turnier, 21 Uhr traditionelles Beefsteak mit Los Pastouros, Menü für 16? auf Anmeldung, Abendprogramm im Festzelt

– Sonntag 10.30 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit Los Pastouros, 11.30 Uhr Gedenkfeier für die Gefallenen, 12 Uhr Aperitif-Konzert, 16.30 Uhr Wettkampf-Landaise-Rennen, allgemeiner Eintritt 14 Euro (bei Regen Ausweichmöglichkeit in die überdachten Arenen von Saint Loubouer), 21 Uhr Coursayres-Essen 10 Euro und Unterhaltungsprogramm am Abend

– Am Montag bietet die ACCA einen Imbiss am Ufer des Bahus, 9 Uhr Angelwettbewerb (10?), 9 Uhr Wanderung mit dem ASCB, 11 Uhr Wiegen und Übergabe der Preise des Angelwettbewerbs, 11.30 Uhr Eiersuche für Kinder, 12 Uhr Abschlussaperitif, gefolgt von einem Essen für 12?

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Aire sur l’Adour