Bahia Vézelay, 25 août 2022, Vézelay.

Bahia Terrasse de la Basilique Basilique Vézelay

2022-08-25 – 2022-08-25 Terrasse de la Basilique Basilique

Vézelay Yonne

EUR Unanimement saluée pour son charisme, sa maturité et sa créativité, la pétillante chanteuse et violoncelliste virtuose Ana Carla Maza poursuit sa route en quartet avec Bahía, ode à son quartier d’enfance et à la folle sensation cubaine entremêlée d’embrassades vibrantes à ses voisins d’Amérique latine.

Unanimement saluée pour son charisme, sa maturité et sa créativité, la pétillante chanteuse et violoncelliste virtuose Ana Carla Maza poursuit sa route en quartet avec Bahía, ode à son quartier d’enfance et à la folle sensation cubaine entremêlée d’embrassades vibrantes à ses voisins d’Amérique latine.

Terrasse de la Basilique Basilique Vézelay

dernière mise à jour : 2022-05-12 par