BAHIA TANGO FESTIVAL > Tangue eau argentée initiation dans la baie

BAHIA TANGO FESTIVAL > Tangue eau argentée initiation dans la baie, 9 juillet 2022, . BAHIA TANGO FESTIVAL > Tangue eau argentée initiation dans la baie

2022-07-09 – 2022-07-09 Premier festival de Tango Argentin de la Baie du Mont-Saint-Michel !

Le festival vous donne rdv dans les communes de Genêts, Avranches et le Mont-Saint-Michel, du 08 au 10 juillet 2022 ! Ce samedi 09 juillet, vous commencez par un cours de tango à Avranches à partir de 14h et rendez-vous ensuite à Genêts, au Bec d’andaine, de 18h30 à 20h, pour une initiation dans la baie “Tangue eau argentée”. Rendez-vous pour la dernière journée, le dimanche, à Avranches et Le Mont-Saint-Michel ! Premier festival de Tango Argentin de la Baie du Mont-Saint-Michel !

Le festival vous donne rdv dans les communes de Genêts, Avranches et le Mont-Saint-Michel, du 08 au 10 juillet 2022 ! Ce samedi 09 juillet, vous commencez par un cours de tango à… Premier festival de Tango Argentin de la Baie du Mont-Saint-Michel !

Le festival vous donne rdv dans les communes de Genêts, Avranches et le Mont-Saint-Michel, du 08 au 10 juillet 2022 ! Ce samedi 09 juillet, vous commencez par un cours de tango à Avranches à partir de 14h et rendez-vous ensuite à Genêts, au Bec d’andaine, de 18h30 à 20h, pour une initiation dans la baie “Tangue eau argentée”. Rendez-vous pour la dernière journée, le dimanche, à Avranches et Le Mont-Saint-Michel ! dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville