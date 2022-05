BAHIA TANGO FESTIVAL > Cours de Chacarera Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Manche

BAHIA TANGO FESTIVAL > Cours de Chacarera Genêts, 8 juillet 2022, Genêts. BAHIA TANGO FESTIVAL > Cours de Chacarera Genêts

2022-07-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-08 00:00:00 00:00:00

Genêts Manche Genêts Premier festival de Tango Argentin de la Baie du Mont-Saint-Michel ! Après la visite du village du Mont-Saint-Michel et de l’abbaye, le programme continue à Genêts :

– 19h – 20h : Cours de Chacarera, au jardin du Haut Moncel

– 20h – 00h : Milonga de Bienvenida, au jardin du Haut Moncel Le programme continue le lendemain avec des cours de tango, initiation et démonstration. Premier festival de Tango Argentin de la Baie du Mont-Saint-Michel ! Après la visite du village du Mont-Saint-Michel et de l’abbaye, le programme continue à Genêts :

– 19h – 20h : Cours de Chacarera, au jardin du Haut Moncel

– 20h – 00h : Milonga… bahiatangofestival@gmail.com +33 6 79 62 54 76 Premier festival de Tango Argentin de la Baie du Mont-Saint-Michel ! Après la visite du village du Mont-Saint-Michel et de l’abbaye, le programme continue à Genêts :

– 19h – 20h : Cours de Chacarera, au jardin du Haut Moncel

– 20h – 00h : Milonga de Bienvenida, au jardin du Haut Moncel Le programme continue le lendemain avec des cours de tango, initiation et démonstration. Genêts

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

Détails Catégories d’évènement: Genêts, Manche Autres Lieu Genêts Adresse Ville Genêts lieuville Genêts Departement Manche

Genêts Genêts Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genets/

BAHIA TANGO FESTIVAL > Cours de Chacarera Genêts 2022-07-08 was last modified: by BAHIA TANGO FESTIVAL > Cours de Chacarera Genêts Genêts 8 juillet 2022 Genêts manche

Genêts Manche