Baguenaudons dans les chemins Mairie de Civaux Civaux, dimanche 7 avril 2024.

Baguenaudons dans les chemins Qu’ils soient chemins de randonnée, creux ou de pèlerinage ou encore chemins de pierre, de terre ou enherbés, explorons leur diversité et leurs usages et observons les paysages qu’ils traversent. Dimanche 7 avril, 14h30 Mairie de Civaux Gratuit – Sans inscription – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

De chemin en chemin, en passant par des allées, des routes, des sentiers, des voies, des pistes, des laies, prenons le temps de baguenauder ensemble dans la nature qui se réveille. Qu’ils soient chemins de randonnée, creux ou de pèlerinage ou encore chemins de pierre, de terre ou enherbés, explorons leur diversité et leurs usages et observons les paysages qu’ils traversent.

Mairie de Civaux 2 place gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

balade patrimoine

Béatrice Guyonnet