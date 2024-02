Bags Groove ! 38Riv Jazz Club Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Concert hommage à Milt Jackson, vibraphoniste de jazz

Milt Jackson est un vibraphoniste de jazz américain, et une des grandes figures du bebop, membre fondateur du Modern Jazz Quartet.

Milton « Milt » Jackson dit aussi « Bags » a forgé son style à l’écoute des boppers tout en restant proche de l’esprit du blues et des gospels. Il fut le premier vibraphoniste à jouer dans le style bebop.

Le vibraphoniste Janis Fedotovs rend hommage au compositeur aux côtés de Clément Merienne, Etienne Renard et Elie Martin Charrière

Janis Fedotovs : vibraphone

Clément Merienne : piano

Etienne Renard : contrebasse

Elie Martin Charrière : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/115

