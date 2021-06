Bagnols sur chaise Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze, 11 juin 2021-11 juin 2021, Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze.

La Moba, en partenariat avec la ville de Bagnols-sur-Cèze, est heureuse de vous annoncer la tenue du festival “ Bagnols sur Chaise ” (nom provisoire pour 2021). Deux soirées de concerts en plein air, au Théâtre de verdure du Mont-Cotton.Rendez-vous le vendredi 11 juin et le samedi 12 juin 2021 de 19h00 à 01h00.Avec : Java, Sanseverino, Karpatt, Pakalo, Tonton Alex et Spelim Street Show.​La billetterie est dispo ! Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde… à très vite ! Tarifs : 20€ par soir et 30€ le pass 2 soirs en prévente L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus Ouverture des portes à 19h

+33 9 73 29 68 03 https://www.la-moba.com/

