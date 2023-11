Ella Fitzgerald par M.C Boyadjian Et La Cie du Jazz Montpellier SALLE MULTICULTURELLE, 17 novembre 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

Ella Fitzgerald par M.C Boyadjian Et La Cie du Jazz Montpellier SALLE MULTICULTURELLE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

CONCERT ELLA FITZGERALD par Marie-Claire Boyadjian & la compagnie du Jazz Montpellier Marie-Claire Boyadjian chant Jean-Jacques Meslem piano Gérard Saurel saxophones François Mintrone trombone François Estassy batterie Mathieu Cassagne contrebasse Marie-Claire Boyadjian a sillonné le monde entier et s’est produite dans les plus grands festivals de jazz, excelle dans le chant, la danse classique, le modern jazz, le banjo et les claquettes. Sa voix généreuse au timbre velouté, la sincérité de son interprétation, la désignaient tout naturellement pour cet hommage à Ella Fitzgerald. L’artiste américaine, disparue en juin 1996 à presque 80 ans, est assurément l’une des plus grandes chanteuses de l’histoire du jazz. Surnommée « The First Lady of Song », cette grande dame a remporté de nombreuses récompenses, dont 13 Grammy Awards. Durée : 1h30 Renseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54

Votre billet est ici

SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE RUE RACINE Gard

14.8

EUR14.8.

Votre billet est ici