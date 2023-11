Los Tres Puntos + M.O.K.O LA MOBA, 9 décembre 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

Los Tres Puntos + M.O.K.O LA MOBA. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 19:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LA MOBA (1-1114182 2-1114183 3-1114184) présente ce spectacle Los Tres Puntos /Survivant du ska punk 90’s, marqué au fer rouge par le rock alternatif 80’s, Los Tres Puntos c’est l’entrain du ska et la rage du punk rock pour un cocktail à réveiller les morts. Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés en français et espagnol croquent le quotidien de notre époque sombre et torturée. M.O.K.O / La fièvre du bpm, la rage au cœur, M.O.K.O c’est un duo de gentils énervés/cracheurs de beats qui ne ménagent ni les hanches, ni les oreilles et touchent aux sensibilités punk, rock, electro et bass music. Composé d’une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d’un machiniste touche-à-tout, le duo prend feu d’entrée de jeu, les basses pour combustibles. Tempo sauvage, M.O.K.O délivre un live vivant à l’énergie contagieuse Los Tres Puntos, M.O.K.O

LA MOBA BAGNOLS SUR CEZE 400 ave de la roquette Gard

14.0

EUR14.0.

