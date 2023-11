Skarra Mucci & Dub Akom + Baltimores LA MOBA, 17 novembre 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

Skarra Mucci & Dub Akom + Baltimores LA MOBA. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 19:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MOBA (1-1114182 2-1114183 3-1114184) présente ce spectacle Skarra Mucci & Dub Akom / Devenu une figure jamaïcaine incontournable des scènes reggae / dancehall internationales, muni d’un flow inépuisable et de crossovers imbattables, Skarra Mucci transcende les riddims et les époques ! Pour cette nouvelle tournée 2023, l’artiste s’entoure une fois de plus du meilleur backing band dancehall européen : Dub Akom. Ensemble, ils font valoir toute leur expérience sur scène. Grosse voix, grosse énergie et partage avec le public, telle est la recette d’un show Skarra Mucci ! Baltimores / Baltimores est un chanteur, auteur, compositeur de musiques reggae/dub basé à Marseille. Capable d’alterner, rub a dub, faststyle, chant et de rider tout type d’instrumentale, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque. Dub Akom, Skarra Mucci

Votre billet est ici

LA MOBA BAGNOLS SUR CEZE 400 ave de la roquette Gard

17.0

EUR17.0.

