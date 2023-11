Melan + N3ms LA MOBA, 10 novembre 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

Melan + N3ms LA MOBA. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 19:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LA MOBA (1-1114182 2-1114183 3-1114184) présente ce spectacle Melan / Melan est un artiste toulousain et membre actif du collectif Omerta-Muzik. Ce jeune rappeur indépendant et engagé nous fait partager depuis plusieurs années son rap à travers une voie atypique, des textes matures et réalistes sur les épreuves de la vie qui nous concernent tous. N3MS / N3MS est un rappeur du sud de la France, naviguant entre Avignon, Montpellier & Marseille. Autour de lui, on retrouve Nid de Renard à la production & le Hot Sauce Studio. N3MS continu d’explorer sa palette musicale, bien loin de se cantonner au rap pur et dur, malgré un talent indéniable dans la discipline. Repéré par des freestyle GiveMe5 dont une Poignée de Punchlines qui lui décroche une invitation sur la mixtape de DJ Djel(Fonky Family) & de nombreuses premières parties prestigieuses. Melan

Votre billet est ici

LA MOBA BAGNOLS SUR CEZE 400 ave de la roquette Gard

14.0

EUR14.0.

