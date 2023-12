CINÉCO : PERFECT DAYS Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Catégories d’Évènement: Lozère

Mont Lozère et Goulet CINÉCO : PERFECT DAYS Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 22 mars 2024, Mont Lozère et Goulet. Mont Lozère et Goulet Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

Diffusion du film « Perfect days » de Wim Wenders

Comédie légère – Durée : 02h03min

Origine : Allemagne, Japon (VO)

Diffusion du film « Perfect days » de Wim Wenders

Comédie légère – Durée : 02h03min

Origine : Allemagne, Japon (VO) Synopsis : Prix d’interprétation masculine – Cannes 2023 Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien.

Tarif de 4€ à 6€ EUR.

Bagnols-les-Bains Théâtre municipal

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

