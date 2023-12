CINÉCO : LA FILLE DE SON PÈRE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 11 mars 2024, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 20:30:00

fin : 2024-03-11

Diffusion du film « La fille de son père » de Erwan Le Duc

Comédie dramatique – Durée : 01h31min

Origine : France (VF)

Synopsis : Etienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit.

Tarif de 4€ à 6€

EUR.

Bagnols-les-Bains Théâtre municipal

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



