CINÉCO : RIEN À PERDRE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Catégories d’Évènement: Lozère

Mont Lozère et Goulet CINÉCO : RIEN À PERDRE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 12 février 2024, Mont Lozère et Goulet. Mont Lozère et Goulet Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 20:30:00

fin : 2024-02-12 Diffusion du film « Rien à perdre» de Delphine Deloget

Comédie dramatique – Durée : 02h03min

Origine : France (VF) Synopsis : Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans….

Diffusion du film « Rien à perdre» de Delphine Deloget

Comédie dramatique – Durée : 02h03min

Origine : France (VF) Synopsis : Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans…

Diffusion du film « Rien à perdre» de Delphine Deloget

Comédie dramatique – Durée : 02h03min

Origine : France (VF) Synopsis : Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer, le temps de mener une enquête. Persuadée d’être victime d’une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils…

Tarif de 4€ à 6€ EUR.

Bagnols-les-Bains Théâtre municipal

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

Mise à jour le 2023-12-22 par 48 – OT Mont Lozère Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Mont Lozère et Goulet Autres Code postal 48190 Lieu Bagnols-les-Bains Adresse Bagnols-les-Bains Théâtre municipal Ville Mont Lozère et Goulet Departement Lozère Lieu Ville Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Latitude 44.5043491 Longitude 3.66767138 latitude longitude 44.5043491;3.66767138

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-lozere-et-goulet/