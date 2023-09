JOUR DE L’AN Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 31 décembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

BULLES, PAILLETTES & DJ SET !

Une soirée pleine de surprises pour fêter dignement la nouvelle année !

Alors mets ton plus beau costume et viens partager nos fantaisies culinaires & artistiques toute la nuit au Théâtre O(L)tto Ladusch D7S 19H00 .

Pr….

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Bagnols-les-Bains Théâtre O(L)tto Ladusch

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



BUBBLES, GLITTER & DJ SET!

An evening full of surprises to celebrate the New Year in style!

So put on your best costume and come and share our culinary & artistic fantasies all night long at Théâtre O(L)tto Ladusch D7S 19H00 .

Pr…

¡BURBUJAS, PURPURINA Y DJ SET!

Una velada llena de sorpresas para celebrar el Año Nuevo por todo lo alto

Póngase su mejor disfraz y venga a compartir nuestras fantasías culinarias y artísticas durante toda la noche en el Théâtre O(L)tto Ladusch D7S 19.00 h.

Pr…

BLASEN, GLITZER & DJ-SET!

Ein Abend voller Überraschungen, um das neue Jahr gebührend zu feiern!

Also zieh dein bestes Kostüm an und komm und teile unsere kulinarischen & künstlerischen Fantasien die ganze Nacht lang im Theater O(L)tto Ladusch D7S 19H00 .

Pr…

Mise à jour le 2023-09-14 par 48 – OT Mont Lozère