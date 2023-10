LOTO AU PROFIT DU TÉLÉTHON Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 4 novembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Loto sans ordinateur au profit du Téléthon samedi 4 novembre dès 15H00 à la salle Jean Castan. Organisé par le Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Nombreux lots à gagner : bons d’achat, jambon, paniers garnis, repas au restaurant ……..

Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Loto without computer to benefit the Telethon, Saturday November 4 from 3:00 pm at the Salle Jean Castan. Organized by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Numerous prizes to be won: vouchers, ham, baskets, meals at the …….. restaurant.

Loto sin ordenador a beneficio del Teletón el sábado 4 de noviembre a partir de las 15.00 h en la Sala Jean Castan. Organizado por el Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Numerosos premios a ganar: vales, jamón, cestas, comidas en el restaurante ……..

Lotto ohne Computer zugunsten des Telethon am Samstag, den 4. November ab 15:00 Uhr im Saal Jean Castan. Organisiert vom Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine, Schinken, Geschenkkörbe, Essen im Restaurant ………

