CINÉCO : ANATOMIE D’UNE CHUTE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 27 octobre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Anatomie d’une chute – Sortie en : 2023 – Durée : 02h30min – Genre : Drame – De : Justine Triet – Palme d’ Or Cannes 2023.

Synopsis : Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied du chalet isolé où il vit avec sa femme Sandra, écrivaine allemande….

2023-10-27

Bagnols-les-Bains Théâtre municipal

Anatomy of a Fall – Released in : 2023 – Running time: 02h30min – Genre: Drama – By: Justine Triet – Palme d’Or Cannes 2023.

Synopsis: Samuel is found dead in the snow at the foot of the isolated chalet where he lives with his wife Sandra, a German writer…

Anatomía de una caída – Estrenada en : 2023 – Duración: 02h30min – Género: Drama – Por: Justine Triet – Palma de Oro Cannes 2023.

Sinopsis: Samuel aparece muerto en la nieve al pie del aislado chalet donde vive con su mujer Sandra, una escritora alemana…

Anatomie eines Sturzes – Veröffentlicht in : 2023 – Dauer: 02h30min – Genre: Drama – Von: Justine Triet – Palme d’ Or Cannes 2023.

Synopsis: Samuel wird tot im Schnee am Fuße des abgelegenen Chalets aufgefunden, in dem er mit seiner Frau Sandra, einer deutschen Schriftstellerin, lebt…

