CINÉCO : LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 22 septembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

La plus belle pour aller danser – Sortie en : 2023 – Durée : 01h32min – Genre : Comédie — Origine : France (VF) – De : Victoria Bedos

Synopsis : Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont….

Bagnols-les-Bains Théâtre municipal

La plus belle pour aller danser – Released in : 2023 – Running time: 01h32min – Genre: Comedy — Origin: France (VF) – By: Victoria Bedos

Synopsis: Marie-Luce Bison, 14, is raised by her father in a cheerful boarding house for senior citizens whose…

La plus belle pour aller danser – Estrenada en : 2023 – Duración: 01h32min – Género: Comedia — Origen: Francia (VF) – Por: Victoria Bedos

Sinopsis: Marie-Luce Bison, de 14 años, es educada por su padre en una alegre pensión para ancianos cuya…

La plus belle pour aller danser – Veröffentlicht in : 2023 – Dauer: 01h32min – Genre: Komödie — Herkunft: Frankreich (VF) – Von: Victoria Bedos

Synopsis: Die 14-jährige Marie-Luce Bison wird von ihrem Vater in einer fröhlichen Pension für Senioren aufgezogen, deren…

