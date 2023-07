CERCLE DE LECTURE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 16 août 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

On échange nos impressions de lecture, on voyage dans la littérature sur des textes, des livres… que l’on a envie de partager, que l’on soit un lecteur assidu ou pas.

Proposé par l’association Allo Bagnols. Ouvert à tous…..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . EUR.

Bagnols-les-Bains Maison des curistes (ancien casino)

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



We exchange our reading impressions, and travel through literature on texts, books… that we feel like sharing, whether we’re regular readers or not.

Proposed by the Allo Bagnols association. Open to all….

Intercambiamos nuestras impresiones de lectura, viajamos a través de la literatura sobre textos, libros… que nos apetece compartir, seamos o no lectores habituales.

Organizado por la asociación Allo Bagnols. Abierto a todos….

Man tauscht seine Leseeindrücke aus, reist durch die Literatur zu Texten, Büchern…, die man gerne teilen möchte, egal ob man ein eifriger Leser ist oder nicht.

Angeboten von der Vereinigung Allo Bagnols. Für alle offen….

