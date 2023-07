FÊTE DE LA PLAGETTE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 6 août 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Fête de la Plagette organisée par le Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Samedi 5 août : Loto en Plein air

Dimanche 6 août : Vide-greniers et animations gratuites toute la journée : kermesse, structure gonflable, jeux en bois, atelier ludique, maquilla….

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Fête de la Plagette organized by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Saturday August 5: Loto en Plein air

Sunday August 6: Garage sale and free entertainment all day: fairground, inflatable structure, wooden games, fun workshop, face painting…

Fiesta de la Plagette organizada por el Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Sábado 5 de agosto: Loto al aire libre

Domingo 6 de agosto: Mercadillo y animaciones gratuitas durante todo el día: parque de atracciones, estructura hinchable, juegos de madera, taller lúdico, pintacaras, etc.

Fête de la Plagette, organisiert vom Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Samstag, 5. August: Lotto im Freien

Sonntag, 6. August: Flohmarkt und kostenloses Unterhaltungsprogramm den ganzen Tag über: Kirmes, Hüpfburg, Holzspiele, Spielwerkstatt, Schminken…

Mise à jour le 2023-06-22 par 48 – OT Mont Lozère