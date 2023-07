LOTO EN PLEIN AIR Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 5 août 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Loto en Plein air organisé par le Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Nombreux lots à gagner, venez nombreux !….

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Open-air lotto organized by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Lots of prizes to be won, so come along!…

Lotería al aire libre organizada por el Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Muchos premios para ganar, ¡vengan todos!

Lotto im Freien, organisiert vom Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.

Zahlreiche Preise zu gewinnen, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-01-16 par 48 – OT Mont Lozère