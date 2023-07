BAL TRAD – SOIRÉE DE CLÔTURE DU RANQ’ART – BAZTRADAR Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 4 août 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Clôture de la 4ème édition du festival Ranq’Art avec un Bal Trad avec le trio Baztradar.

20h, atelier de danse, 21h début du bal !

Restauration et buvette sur place…..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Bagnols-les-Bains Théâtre municipal

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The 4th Ranq’Art Festival closes with a Bal Trad featuring the Baztradar trio.

8pm, dance workshop, 9pm start of the ball!

Catering and refreshments on site….

El 4º Festival Ranq’Art llega a su fin con un Baile Trad en el que actuará el trío Baztradar.

a las 20:00 h, taller de baile; a las 21:00 h, ¡comienza el baile!

Catering y refrescos in situ….

Abschluss der 4. Ausgabe des Festivals Ranq’Art mit einem Trad-Ball mit dem Trio Baztradar.

20 Uhr, Tanzworkshop, 21 Uhr Beginn des Balls!

Essen und Trinken vor Ort….

Mise à jour le 2023-05-10 par 48 – OT Mont Lozère