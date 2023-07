PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS – RANQ’ART Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 25 juillet 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Le festival Ranq’Art est de retour en 2023 à Bagnols-les-Bains, pour sa 4ème édition, avec la thématique : « promenons-nous dans les bois ».

La beauté des arbres, ces « géants énigmatiques », leur force et leur vulnérabilité, leur énergie, leur généros….

2023-07-25 fin : 2023-08-04 . EUR.

Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The Ranq’Art festival is back in 2023 in Bagnols-les-Bains, for its 4th edition, with the theme: « Let’s take a walk in the woods ».

The beauty of trees, these « enigmatic giants », their strength and vulnerability, their energy, their generosity…

El festival Ranq’Art vuelve en 2023 a Bagnols-les-Bains, en su 4ª edición, con el tema: « Demos un paseo por el bosque ».

La belleza de los árboles, estos « gigantes enigmáticos », su fuerza y su vulnerabilidad, su energía, su generosidad y su…

Das Festival Ranq’Art kehrt 2023 mit seiner vierten Ausgabe nach Bagnols-les-Bains zurück und steht unter dem Motto: « Spazieren wir in den Wäldern ».

Die Schönheit der Bäume, dieser « rätselhaften Riesen », ihre Stärke und Verletzlichkeit, ihre Energie, ihre Großzügigkeit…

Mise à jour le 2023-07-05 par 48 – OT Mont Lozère