REPAS DU FOYER RURAL Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet, 22 juillet 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Le Foyer Rural de Bagnols-les-Bains vous convie à un repas le samedi 22 juillet au restaurant du Pont.

Participation : 10€ pour les adhérents, 15€ non adhérents….

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Bagnols-les-Bains Restaurant du Pont

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The Foyer Rural de Bagnols-les-Bains invites you to a meal on Saturday July 22 at the Restaurant du Pont.

Participation: 10? for members, 15? for non-members…

El Foyer Rural de Bagnols-les-Bains le invita a una comida el sábado 22 de julio en el Restaurant du Pont.

Participación: 10? para socios, 15? para no socios…

Das Foyer Rural von Bagnols-les-Bains lädt Sie am Samstag, den 22. Juli, zu einem Essen im Restaurant du Pont ein.

Teilnahme: 10? für Mitglieder, 15? für Nicht-Mitglieder…

