RECRUTEMENT ADJOINT DE DIRECTION ET MEDECIN COORDONNATEUR —, 9 octobre 2022, Bagnolet. RECRUTEMENT ADJOINT DE DIRECTION ET MEDECIN COORDONNATEUR 10 – 23 octobre — La Maison de retraite « Résidence Marie » recrute à Bagnolet — Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:joelle.plasman@residence-marie.com »}] RECRUTEMENT ADJOINT DE DIRECTION ET MEDECIN COORDONNATEUR La Maison de retraite « Résidence Marie » située à Bagnolet recrute • 1 Adjoint de direction (F/H) • 1 MÉDECIN COORDONNATEUR (F/H) Pour postuler envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : joelle.plasman@residence-marie.com

