Visite guidée : quartier Belle Époque par un guide conférencier Office de Tourisme, 14 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Circuit pédestre en ville organisé par l’Office de Tourisme

Balade dans le quartier Belle Époque, à la découverte de l’architecture de villégiature de la fin 19è.

Le quartier était apprécié par la bourgeoisie de l’époque pour le charme et l’élégance de ses villas, il est caractérisé par l’utilisation de matériaux locaux et par l’emploi de couleurs rappelant les éléments naturels : le tout obéissant à un cahier des charges très strict.

Informations complémentaires :

• Durée : 2h00.

• Niveau de difficulté : facile.

• Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme (mini. 4 personnes / max 20).

2023-10-14 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-14 16:30:00. .

Office de Tourisme Place du Marché

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Guided tour accompanied by a guide:

may 14: visit of the Belle Epoque district and the Gué aux biches

june 04: visit of the lake

august 27: visit of the country of legends

08 October: visit of the Castle’s exterior

Departure: Tourist Office. Duration: 2 hours

Registration before 11:30 am the same day at the Tourist Office

(min. 4 persons / max 9)

Visita a pie de la ciudad organizada por la Oficina de Turismo

Pasee por el barrio de la Belle Époque y descubra la arquitectura balnearia de finales del siglo XIX.

El barrio, apreciado por la burguesía de la época por el encanto y la elegancia de sus villas, se caracteriza por el uso de materiales locales y de colores que recuerdan a elementos naturales: todo ello obedece a un pliego de condiciones muy estricto.

Información adicional :

? Duración: 2 horas.

? Nivel de dificultad: fácil.

? Inscripción antes de las 11:30 h del día en la Oficina de Turismo (mín. 4 personas / máx. 20)

Vom Fremdenverkehrsamt organisierte Stadtrundfahrt zu Fuß

Spaziergang durch das Viertel Belle Époque, um die Architektur der Ferienhäuser aus dem späten 19.

Das Viertel wurde von der damaligen Bourgeoisie wegen des Charmes und der Eleganz seiner Villen geschätzt und zeichnet sich durch die Verwendung von lokalen Materialien und Farben, die an natürliche Elemente erinnern, aus.

Weitere Informationen:

? Dauer: 2 Stunden.

? Schwierigkeitsgrad: Leicht.

? Anmeldung vor 11:30 Uhr am selben Tag im Tourismusbüro (min. 4 Personen / max. 20)

