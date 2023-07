Bagnoles Normandie Trail Bagnoles de l’Orne Normandie, 23 septembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Embarquez pour une aventure inoubliable lors de la troisième édition du Bagnoles Normandie Trail.

Laissez-vous surprendre par la majesté de la forêt des Andaines alors que vous parcourez les chemins menant à des merveilles architecturales telles que le Château de Bagnoles, la Tour de Bonvouloir et le Prieuré Saint-Ortaire. Émerveillez-vous avec les paysages à couper le souffle de l’Ermitage, de la roche aux loups, tout en découvrant cette année le riche patrimoine du Domfrontais, tel que le parc du château, les 100 marches, le tertre, le parc des minières…

Préparez-vous à vivre une expérience unique qui allie sport, nature et patrimoine.

• L’Ultra Trail

Ce trail de 100 km s’adresse aux trailers d’élite capables de maintenir un effort pendant plusieurs heures, de nuit sur une très longue distance. Si vous êtes capable de courir un marathon et avez déjà participé à des trails longs, pourquoi ne pas vous lancer dans la course mythique des 100 km ? Avec une bonne préparation, l’Ultra Trail de Bagnoles de l’Orne est accessible à tous les coureurs entraînés.

• Le maratrail et semi-maratrail

Deux trails plus faciles d’accès se courent sur 21 km (semi-maratrail) ou 42 km (maratrail). Vous aurez respectivement 3 heures ou 7 heures maximum pour terminer la course. Poussés par l’énergie des grands arbres de la forêt des Andaines, soyez prêts à vous dépasser !

• Trail découverte et Défi kid

Vous n’êtes pas encore certain de pouvoir courir un trail ? Testez le trail découverte de 8 km. Le parcours réserve de belles côtes entre le lac de Bagnoles, le parc des thermes et le Roc au chien. Dans le parc du Château de la Roche Bagnoles, les enfants pourront s’essayer au Défi Kid spécialement conçu pour eux !

• La marche nordique

Vous pratiquez régulièrement la marche nordique, mais vous n’avez jamais tenté de relever le défi d’un chrono ? C’est le moment de vous lancer ! Vous aurez le choix entre une marche nordique chronométrée sur 21 km ou une marche nordique chronométrée sur 42 km, soit l’équivalent d’un marathon. Pour les amateurs de marche qui recherchent surtout un moment de convivialité, une randonnée – marche nordique de 12 km est aussi proposée..

Samedi 2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Embark on an unforgettable adventure with the third edition of the Bagnoles Normandie Trail.

Marvel at the majesty of the Andaines forest as you wind your way along paths leading to architectural marvels such as the Château de Bagnoles, the Tour de Bonvouloir and the Prieuré Saint-Ortaire. Marvel at the breathtaking scenery of l’Ermitage and la roche aux loups, while discovering the rich heritage of the Domfrontais region, including the château park, the 100 steps, the tertre, the parc des minières?

Get ready for a unique experience that combines sport, nature and heritage.

the Ultra Trail

This 100 km trail is for elite trail runners capable of sustaining an effort for several hours, at night, over a very long distance. If you’re capable of running a marathon and have already taken part in long-distance trails, why not try your hand at the legendary 100 km race? With the right preparation, the Ultra Trail de Bagnoles de l’Orne is accessible to all trained runners.

maratrail and semi-maratrail

Two more accessible trails are run over 21 km (semi-maratrail) or 42 km (maratrail). You’ll have a maximum of 3 or 7 hours respectively to complete the race. Driven by the energy of the Andaines forest?s tall trees, get ready to surpass yourself!

trail découverte and Défi kid

Not sure you can run a trail yet? Try the 8 km Discovery Trail. The course takes you from the Lac de Bagnoles to the Parc des Thermes and the Roc au chien. In the grounds of the Château de la Roche Bagnoles, children can try their hand at the Défi Kid specially designed for them!

nordic walking

You’re a regular Nordic walker, but you’ve never taken up the challenge of a time trial? Now’s your chance! You can choose between a 21 km timed Nordic walk or a 42 km timed Nordic walk, the equivalent of a marathon. For walkers looking for a more convivial experience, a 12 km Nordic Walking tour is also available.

Embárquese en una aventura inolvidable en la tercera edición de la Bagnoles Normandie Trail.

Maravíllese ante la majestuosidad del bosque de Andaines mientras recorre los senderos que conducen a maravillas arquitectónicas como el Castillo de Bagnoles, la Tour de Bonvouloir y el Prieuré Saint-Ortaire. Maravíllese con los impresionantes paisajes de l’Ermitage y la Roche aux Loups, mientras descubre este año el rico patrimonio de la región de Domfrontais, como el parque del castillo, los 100 escalones, el tertre, el parc des minières?

Prepárese para una experiencia única que combina deporte, naturaleza y patrimonio.

el Ultra Trail

Este trail de 100 km está destinado a corredores de trail de élite capaces de mantener un esfuerzo durante varias horas por la noche en una distancia muy larga. Si es capaz de correr un maratón y ya ha participado en pruebas de trail de larga distancia, ¿por qué no se atreve con la legendaria carrera de 100 km? Con la preparación adecuada, el Ultra Trail de Bagnoles de l’Orne es accesible a todos los corredores entrenados.

el maratrail y el semimaratrail

Existen dos recorridos más accesibles de 21 km (semi-maratrail) o 42 km (maratrail). Dispondrá de un máximo de 3 o 7 horas respectivamente para completar la carrera. Impulsado por la energía de los altos árboles del bosque de Andaines, ¡prepárese para superarse a sí mismo!

trail de descubrimiento y desafío para niños

¿Aún no estás seguro de poder correr un trail? Prueba el trail de descubrimiento de 8 km. El recorrido transcurre por las hermosas colinas entre el lago de Bagnoles, el parque termal y el Roc au chien. En los terrenos del Château de la Roche Bagnoles, los niños pueden probar el Kid’s Challenge, especialmente diseñado para ellos

marcha nórdica

¿Es usted un practicante habitual de la marcha nórdica, pero nunca ha probado el reto de una contrarreloj? Ahora es el momento de intentarlo Puede elegir entre una marcha nórdica cronometrada de 21 km o una marcha nórdica cronometrada de 42 km, el equivalente a un maratón. Para los senderistas que busquen una experiencia más distendida, también hay una marcha nórdica de 12 km.

Begeben Sie sich bei der dritten Ausgabe des Bagnoles Normandie Trail auf ein unvergessliches Abenteuer.

Lassen Sie sich von der Majestät des Andaines-Waldes überraschen, während Sie auf den Wegen zu architektonischen Wundern wie dem Château de Bagnoles, dem Tour de Bonvouloir und der Priorat Saint-Ortaire wandern. Lassen Sie sich von den atemberaubenden Landschaften der Ermitage und des Wolfsfelsens verzaubern und entdecken Sie dieses Jahr das reiche Kulturerbe von Domfrontais, wie den Schlosspark, die 100 Stufen, den Tertre, den Parc des Minières?

Bereiten Sie sich auf ein einzigartiges Erlebnis vor, das Sport, Natur und Kulturerbe miteinander verbindet.

der Ultra Trail

Dieser 100 km lange Trail richtet sich an Elite-Trailrunner, die in der Lage sind, eine Anstrengung über mehrere Stunden bei Nacht über eine sehr lange Strecke aufrechtzuerhalten. Wenn Sie in der Lage sind, einen Marathon zu laufen und bereits an langen Trails teilgenommen haben, warum sollten Sie sich nicht auf die legendäre 100-km-Strecke wagen? Mit einer guten Vorbereitung ist der Ultra Trail de Bagnoles de l’Orne für alle trainierten Läufer zugänglich.

der Maratrail und Halbmaratrail

Zwei leichter zugängliche Trails werden über 21 km (Halbmaratrail) oder 42 km (Maratrail) gelaufen. Sie haben maximal 3 bzw. 7 Stunden Zeit, um das Rennen zu beenden. Lassen Sie sich von der Energie der großen Bäume des Andaines-Waldes anspornen und seien Sie bereit, über sich hinauszuwachsen!

entdeckungstrail und Kids-Challenge

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie einen Trail laufen können? Testen Sie den 8 km langen Trail découverte. Die Strecke führt über schöne Steigungen zwischen dem See von Bagnoles, dem Park der Thermen und dem Roc au chien. Im Park des Château de la Roche Bagnoles können sich die Kinder an der speziell für sie konzipierten Kids-Challenge versuchen!

nordic Walking

Sie gehen regelmäßig Nordic Walking, haben aber noch nie die Herausforderung einer Zeitmessung angenommen? Dann ist es jetzt an der Zeit, es zu versuchen! Sie haben die Wahl zwischen einem Nordic Walking mit Zeitmessung über 21 km oder einem Nordic Walking mit Zeitmessung über 42 km, was einem Marathon entspricht. Für diejenigen, die gerne wandern, aber vor allem einen geselligen Moment suchen, wird auch eine 12 km lange Nordic-Walking-Wanderung angeboten.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme